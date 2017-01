307' minuti divisi per sei presenze, questo il primo bilancio della stagione di Josè Sosa. Non un impatto positivo, considerando i 7,5 milioni versati al Besiktas in estate. Il Milan riflette sull'argentino, pronto a discutere di eventuali offerte. Dall'altro lato il centrocampista cercherà di sfruttare la chiamata di Montella, che stasera lo schiererà in cabina di regia contro il Torino.