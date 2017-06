Un fiume di soldi sul mercato, come non si vedeva da tempo. Marco Fassone ha promesso di regalare a Montella due terzi della squadra per il 5 luglio, quando prenderà il via ufficialmente la nuova stagione del Milan, e sta facendo di tutto per mantenere la parola. Dal 30 maggio, giorno dell'ufficialità di Musacchio, sono diventati rossoneri Kessie e Ricardo Rodriguez, ai quali va aggiunto André Silva che dovrebbe mettere tutto nero su bianco tra oggi e domani. Un trattativa lampo, da Cardiff (a margine della finale di Champions League, dove Mirabelli ha incontrato il suo agente Mendes) a Milano in 8 giorni, un affare che ha accontentato tutti, il Milan che cercava un attaccante, il Porto che aveva necessità di fare cassa per le note vicende del FFP, e Mendes, che da vecchia volpe del mestiere si è guadagnato una ricca commissione (funziona così, signori!)



PIU' DI 100 - Quattro giocatori, tre ruoli diversi, per un investimento che supera abbondantemente i 100 milioni di euro. Il Milan non è quotato in borsa e a differenza di Roma e Juventus non è tenuto a comunicare le cifre di acquisto dei giocatori, in attesa del bilancio ufficiale, atteso per il 2018, Calciomercato.com è in grado di stimare gli investimenti fatti per rinforzare, pardon, rivoluzionare la rosa. Musacchio, corteggiato da un anno e strappato al Villarreal, è costato 18 milioni, gli stessi soldi (bonus compresi) sono stati necessari per acquistare Ricardo Rodriguez. Kessie tra prestito biennale e riscatto, porterà a un esborso di 30 milioni, André Silva di circa 40 (in entrambi i casi vengono conteggiati i bonus). Di fatto per 4 giocatori il Milan ha messo sul tavolo 106 milioni, con tutte le variabili del caso.



ALTRI COLPI - E non è finita qui. Perché la settimana appena iniziata potrebbe regalare altre emozioni ai tifosi rossoneri. Che vogliono risposte sul fronte rinnovo di Donnarumma (il Milan è infastidito dal silenzio di Gigio) e devono aspettarsi nuovi arrivi. Biglia è il più vicino, Conti il secondo obiettivo, Krychowiak è una possibilità (ma non l'alternativa all'argentino), Keita il grande sogno (con la Juve resta nettamente in vantaggio. Arriverà un altro attaccante, ma i tempi non sono maturi. E non vale la pena fossilizzarsi sul nome di Kalinic.



@FedeZanon15