Rapido, tecnico e con un innato senso del gol. Luis Muriel è un attaccante di talento, che ha bisogno degli stimoli giusti per rendere al meglio. Al Siviglia non sta andando tutto secondo le aspettative, nonostante Montella gli stia concedendo più spazio rispetto a Berizzo.I gol non sono così tanti (solo 8 in 37 partite) tanto che sarebbe sempre più ampio il partito in Andalusia di chi lo considera un investimento esagerato nei costi rispetto alla resa.



IDEA MILAN - I prossimi mesi saranno importanti per capire se il Siviglia deciderà di mettere sul mercato l'attaccante colombiano. Dal canto suo l'agente Alessandro Lucci è pronto a cogliere tutte le opportunità che si verranno a creare, come quella del Milan. I rapporti con il club rossonero sono ottimi, come testimoniano gli affari relativi al passaggio in rossonero di Leonardo Bonucci e il rinnovo di Suso. Senza dimenticare che lo stesso Massimiliano Mirabelli è un estimatore dell'ex Sampdoria, osservato a più riprese nella scorsa stagione dal vivo. Molto dipenderà dalla possibile cessione di Nikola Kalinic, il quale ha diverse richieste in Germania e Cina.