Secondo Sky Sport, non è casuale la stoccata di Rino Gattuso sul rinnovo ancora non arrivato. "O siamo convinti tutti o si aspetta e poi vedremo", le sue parole portano a un'interpretazione: tutte le parti della dirigenza sono sicure di procedere insieme in questo momento, ma dal punto di vista economico/finanziario bisogna attendere, ecco perché Rino non ha ancora firmato.