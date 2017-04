Marco Storari, portiere del Milan, parla a la Gazzetta dello Sport della sfida che attende la Juventus, sua ex squadra, contro il Barcellona, nei quarti di Champions League: "Il triplete non è un sogno, la Juventus ha giocatori che vincono da tanti anni e un attaccante cinico come Higuain. E’ un gruppo solido, che non gioca un calcio fantastico ma più tosto degli anni precedenti. In Champions il Barcellona ha tutto da perdere, alla Juventus è difficile fare gol. E poi in queste partite i bianconeri danno sempre il massimo. Vedo una squadra più consapevole dei propri mezzi".