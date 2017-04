Marco Storari, vice di Gigio Donnarumma, parla a Milan Tv proprio del numero 99 rossonero: "Parata su Maccarone? Mi sono un po' meravigliato, ma quelle sono le grandi parate. Penso che un grande portiere è tale quando fa delle parate eccezionali, ultimamente ne vedo fare tante a Gigio e quindi penso sia un grande portiere. Calendario? Adesso ci sono cinque partite, da giocare alla morte perchè sono punti fondamentali per tentare di entrare in Europa dalla porta principale: il Crotone è in salute, anche domenica noi abbiamo avuto tante occasioni per ribaltare il risultato ma non sempre le cose vanno bene. Andremo in campo con lo spirito di ogni partita da un po' di tempo a questa parte, sperando di centrare i tre punti".



Due parole, poi, sul grande rapporto con i tifosi: "Quello fa indubbiamente molto piacere perchè quando hai una curva o un tifo che sta con te è normale faccia estremamente piacere quando non giochi mai o poco. Noi ovviamente cerchiamo di fare il possibile per farci trovare pronti, pur non essendo facile dietro a Gigio, questa è solamente una gratificazione che arriva dalla curva".



Infine un commento sui giovani rossoneri in rosa: "Ne ho trovati tanti, e ne parlavo anche forse con Locatelli ieri: sono molto contento perchè ho trovato giovani giudiziosi, che non hanno grilli per la resta e che si allenano e fanno bene, e questa per me è la strada fondamentale per fare un grande Milan. Il Milan forte si farà con questi giovani qui e con altri che prenderanno, ma questa per me è la strada giusta. Mi sento un po' vecchietto, ma d'altronde faccio di tutto per mantenermi giovane...a parte gli scherzi, questa credo sia la strada giusta per formare un grande Milan".