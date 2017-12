Daniel Sturridge lascerà il Liverpool nel mercato di gennaio. L'attaccante dei Reds, è in cerca di spazio perchè vuole andare ai Mondiali di Russia 2018 con la nazionale inglese e giocando così poco (431 minuti in campionato, soltanto 81 in Champions League) rischia di perdere il posto. La concorrenza è spietata, visto che i vari Kane, Vardy e Alli stanno facendo molto meglio di lui e per questo motivo l'ex giocatore del Chelsea ha deciso di cambiare aria.



​KLOPP NON LO VEDE - Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, in questa stagione non ha mai dato fiducia all'attaccante. Al netto dei suoi ripetuti guai fisici, Sturridge ha collezionato 21 presenze tra Premier ed Europa League nella prima stagione del tecnico tedesco e in quella passata si è fermato a quota 769 minuti. Quest'anno, solo nella partita contro il Burnley del 16 settembre, gli sono stati concessi i 90', ma non è riuscito ad incidere e a dare segnali di svolta, tanto che nelle ultime due partite si è prodotta la frattura definitiva con l'allenatore, che non lo ha nemmeno convocato con West Bromwich ed Everton. Eppure, nonostante lo scarso utilizzo, in questa stagione tra Premier e Champions League, il centravanti nativo di Birmingham ha realizzato 3 gol e assist in 14 presenze.



ITALIA O SPAGNA A GENNAIO - Diversi club hanno messo nel mirino l'attaccante inglese, in modo particolare due squadre della Liga e si tratta di Valencia e Betis Siviglia che sono in cerca di un giocatore delle caratteristiche di Sturridge. Nelle ultime sessioni di mercato è stato ripetutamente accostato dalla stampa inglese al Milan, che da diverse stagioni ha un problema nell'affidare le sorti del reparto offensivo a un giocatore che trovi la porta avversaria con regolarità. Limitato dalle ingenti spese sostenute in estate e dall'imminente decione della Uefa in tema di Fair Play Finanzario, la società rossonera non ha in questo momento grandi margini di manovra per un calciatore dal contratto importante e ingaggiabile soltanto con la formula del prestito. Ad oggi, si tratta soltanto di una suggestione di mercato e niente più ma, considerando che il solo Cutrone ha fornito prestazioni incoraggianti a differenze di due giocatori come Kalinic e André Silva (costati complessivamente oltre 60 milioni di euro), un nome come quello di Sturridge non sfigurerebbe in una squadra in cerca di rilancio, anche in campo internazionale, come il Milan.