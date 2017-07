La Cina è vicina, ma anche il Milan non è troppo lontano. Si ritorna a vedere il rossonero nel futuro di Pierre-Emerick Aubameyang: per il bomber del Borussia Dortmund, il Milan è pronto ad attivare un extra budget, che servirà a coprire le spese per cartellino (circa 70 milioni di euro) e ingaggio (si parla di 8 milioni di euro all’anno). Una possibilità che ha convinto anche i bookmaker inglesi: nelle scommesse sulla prossima squadra di Aubameyang l’opzione del campionato cinese rimane favorita, ma è salita da 1,50 a 3,00. Di contro è crollata quella sul Milan come destinazione a settembre, passando in poche ore da 25,00 a 4,00. Un’opzione che i quotisti ritengono più probabile anche rispetto alla permanenza dell’attaccante a Dortmund, data a 5 volte la scommessa.