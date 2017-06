Le strade di Milan e Juventus tornano a intrecciarsi sul mercato. L'estate scorsa i bianconeri si aggiudicarono tutti i duelli per Benatia, Pjaca e Cuadrado. Quest'ultimo interessa ancora a Montella, specialmente nel caso in cui partisse Suso e non tornasse Deulofeu, che in Inghilterra accostano pure alla Juve. Sempre secondo Tuttosport, Allegri è pronto a riabbracciare De Sciglio. Inoltre i campioni d'Italia seguono con attenzione l'evolversi del caso Donnarumma: i rossoneri si erano cautelati sondando Szczesny (destinato alla Juventus) e Neto, ora tra Valencia e Watford. Entro lunedì l'incontro decisivo con Raiola per il rinnovo del contratto a casa Milan o tra Pompei e Castellammare di Stabia, dove vive la famiglia del portiere.



TORO-MILAN - Lo stesso quotidiano torinese dà il Milan sulle tracce di Benassi. Per il centrocampista ex Inter i granata chiedono Paletta (il suo procuratore arriva oggi a Milano per incontrare i ds Mirabelli e Petrachi definendo l'accordo per contratto triennale da un milione di euro a stagione) e Kucka più soldi. Senza dimenticare la variabile Niang, vicino all'Everton. Intanto lo stallo nella trattativa per Kalinic consente al Torino di sorpassare la Fiorentina nella corsa a Simeone: offerti 15 milioni di euro più bonus al Genoa, pronto a inserire nell'operazione Maxi Lopez come parziale contropartita tecnica e a sostituire il Cholito col rossonero Lapadula. In alternativa a Kucka i granata sono interessati a Donsah del Bologna, dove arriva Poli dal Milan.