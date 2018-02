Cambio di rotta a casa Milan. Dopo i fuochi d'artificio della scorsa estate con 11 nuovi acquisti per 230 milioni di euro, il prossimo sarà un mercato low cost. Già prenotato il terzino sinistro croato Strinic della Sampdoria, i rossoneri pensano a un altro difensore in scadenza di contratto a giugno: il 20enne centrale uruguaiano Agustin Rogel del Nacional Montevideo.



IN MEZZO - Senza dimenticare il centrocampista tedesco Max Meyer (classe 1995), che può lasciare lo Schalke a parametro zero. Intanto in Spagna parlano di una possibile collaborazione col Barcellona per il prestito del giovane regista brasiliano Arthur del Gremio. Sempre secondo Tuttosport, settimana prossima il Milan visionerà il 28enne nazionale messicano Hector Herrera del Porto contro il Liverpool in Champions League. Monitorati anche i profili di Jakub Jankto (Udinese) e Daniele Baselli (Torino).