Missione di mercato. Ieri il nuovo direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli era a Madrid, dove ha assistito al derby di Champions League vinto 3-0 dal Real contro l'Atletico. Zidane ha lasciato in panchina due obiettivi dei rossoneri: il centrocampista croato Kovacic (ex Inter) e l'attaccante spagnolo Morata (ex Juve).



STRADA IN SALITA - Per quest'ultimo, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ripartire da centravanti titolare nel Milan può avere il suo appeal, ma all'inizio di maggio ne ha un po' meno rispetto all'idea di essere il riferimento d'area del Chelsea di Conte, probabile trionfatore della Premier. Due settimane fa lo stesso Mirabelli, insieme a Montella, ha osservato dal vivo Aubameyang in Monaco-Borussia Dortmund.



TRA I DUE LITIGANTI IL TERZO GODE? - Secondo Tuttosport, potrebbe spuntarla Nikola Kalinic. Il centravanti croato della Fiorentina è il nome che sta salendo nei pensieri del Milan che verrà. Sul taccuino di Mirabelli rimangono ovviamente anche i vari Belotti, Dzeko, Benzema e Lacazette, ma più passano i giorni e più si ha la sensazione che Kalinic possa essere il profilo ideale. Anche per il prezzo: non superiore ai 35 milioni, nonostante una clausola rescissoria da 50 milioni. Intanto a Firenze per la sua sostituzione si fa il nome di Pavoletti (Napoli).