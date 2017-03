Con Dani Alves corteggiato in Cina e dal Manchester City, la Juventus torna sulle tracce di De Sciglio. Come si legge sul Corriere dello Sport, lo stallo societario del Milan rischia di compromettere il futuro del terzino, in scadenza di contratto nel 2018. In alternativa restano sotto controllo Widmer (Udinese) e Conti (Atalanta).

Secondo La Repubblica, il Milan è ancora interessato al terzino sinistro bosniaco Kolasinac, in scadenza di contratto a giugno con lo Schalke.