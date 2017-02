Tra campo e mercato. Domani sera il Milan gioca a Bologna per il recupero di campionato, ma pensa anche al prossimo mercato estivo. Secondo Tuttosport, in particolare nel mirino dei rossoneri ci sono due attaccanti: Simeone del Genoa e Keita della Lazio. Quest'ultimo ha già deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2018 e quindi sarà ceduto a fine stagione per non rischiare di perderlo a parametro zero.