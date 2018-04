Domenica faranno fuoco e fiamme in campo, ma l’asse Milan-Napoli potrebbe diventare bollente anche sul fronte mercato. Reina è ormai promesso sposo dei rossoneri, ma non è l’unico azzurro a stuzzicare l’interesse del ds Massimiliano Mirabelli. La prossima estate arriverà un esterno offensivo, Gattuso ha bisogno di alternative valide a Suso e Calhanoglu. I profili seguiti dalla società rossonera sono molteplici: Depay rimane al momento la prima scelta per potenzialità e prospettive future, lo stesso Berardi è monitorato costantemente, ma nelle ultime ore ha preso corpo l’idea Callejon.



IDEA GIUSTA - L’ala destra del Napoli piace al Milan e per caratteristiche potrebbe essere l'innesto perfetto per lo scacchiere di Gattuso. Tatticamente un maestro, lo spagnolo offrirebbe soluzioni diverse da quelle garantite da Suso e dal turco ex Leverkusen. L’ex Liverpool è un mancino puro, bravo a rientrare sul piede preferito per poi inventare gioco. Callejon predilige invece attaccare la profondità con movimenti millimetrici e tempi perfetti, oltre ad essere un ottimo realizzatore. Qualità diametralmente opposte da quelle presenti al momento in rosa. Bonucci poco più di una settimana fa, al termine della partita contro la Juventus, chiedeva a gran voce profili internazionali, abituati a palcoscenici importanti, pronti da subito a fare la differenza: l'ex Real Madrid in quest’ottica sarebbe la scelta giusta.



CARTA VINCENTE - Per ora non è che una suggestione, un’idea che può però posarsi su base solide: la dirigenza rossonera vanta un ottimo rapporto con l’agente del giocatore, Manuel Garcia Quillon, lo stesso che porterà a giugno Reina a Milano. Callejon, classe ’87, è attualmente legato al Napoli fino al 2020: per lasciarlo partire De Laurentiis chiederà non meno di 25 milioni. Mirabelli valuta, osserva più tavoli, vuole essere sicuro di affondare bene il colpo, per iniziare col piede giusto un’annata, la prossima, che deve essere quella della svolta, del ritorno in pianta stabile nell’elite del calcio italiano. Se ne riparlerà nelle prossime settimane, ma intanto l’amo è stato lanciato.



