Sarà un mercato a zero per il Milan in questo gennaio: nessun extra budget da Fininvest o Sino-Europe Sports, Galliani proverà a chiudere operazioni in prestito (Deulofeu) o con i soldi derivati da cessioni. Non può bastare quella di Luiz Adriano allo Spartak Mosca, che porterà un indennizzo minimo per i rossoneri e un consistente risparmio sull'ingaggio, per questo importante liberare spazio con altre trattative minori.



ADIOS VANGIONI - Una di queste riguarda Leonel Vangioni, arrivato a parametro zero dal River Plate e mai sceso in campo con Montella se non in amichevole: l'argentino non rientra nel progetto tecnico ma ha bisogno di ritrovare il campo e per questo il Milan ha aperto alla cessione, anche in prestito. Calano le quote dello Sporting Lisbona, in netto rialzo quelle del Siviglia: la società andalusa tratta sia con il giocatore che con i rossoneri e stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com filtra ottimismo sul buon esito della trattativa. Vangioni dovrebbe trasferirsi in prestito fino al termine della stagione, le parti stanno ancora ragionando sull'inserimento o meno di un diritto di riscatto. La partenza di Leonel blinda di fatto invece Davide Calabria: il classe '96 prodotto del vivaio, tornato a disposizione di Montella dopo l'infortunio, non sarà ceduto a gennaio, resterà per completare il pacchetto dei terzini.



DE SCIGLIO: SI TRATTA - Non solo gennaio però, il Milan guarda anche al futuro e se non trovano particolari riscontri le voci che vogliono i rossoneri sulle tracce di Andrea Conti dell'Atalanta (nel mirino del Napoli), la priorità invece sarà il rinnovo di Mattia De Sciglio: il contratto del terzino classe '92 scadrà nel 2018, si attende la definizione delle questioni societarie poi Fassone e Mirabelli avvieranno i contatti per rinnovare e blindare il giocatore, sul quale resta l'interesse di Juventus e Napoli.