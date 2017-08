Montella ieri ha potuto parlare con dirigenza e proprietà, e tutto in una volta sola: nell’hotel che accoglieva la squadra nel primo pomeriggio di ieri era arrivato l’executive director David Han Li. Già presenti, e poi tutti insieme allo stadio, l’a.d. Fassone e il d.s. Mirabelli. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il primo caso da sbrigare sarà quello che riguarda Niang: per cederlo al Torino occorre che il club pareggi l’offerta dello Spartak. Improbabile oggi, ma si continuerà a trattare. Lunedì, alla presenza di Yonghong Li, è in programma un Cda.