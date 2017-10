Suso oggi è stato il protagonista in casa Milan. Dopo le dichiarazioni concesse in conferenza stampa, ecco quanto dichiarato a Premium: "Noi proveremo a vincere sabato sera, ma la Juventus è forte e vince in fila da anni. Sarà difficile e, almeno, non dobbiamo perdere. A loro toglierei Pjanic: è bravo in tutte le fasi, è veloce e sa sempre quello che deve fare. Anche Alex Sandro è fondamentale per il tipo di gioco che hanno. Gol alla Juventus? Mi piacerebbe, non ho mai segnato a Buffon ma quello che conta è vincere”.