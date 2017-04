La sua assenza contro Genoa e Pescara si è fatta sentire. Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, meglio noto come Suso, è un giocatore fondamentale per il Milan, uno dei pochi in grado di dare qualità alla manovra. Vincenzo Montella può sorridere, lo spagnolo sta accelerando i tempi per tornare a disposizione.



TORNA IN GRUPPO - Domani i rossoneri inizieranno la preparazione in vista della delicata sfida con il Palermo. In gruppo è prevista la presenza del talento di Cadice, che ha lavorato duramente nelle ultime due settimane senza concedersi giorni di riposo. Lo spagnolo scalpita, a distanza di un mese dall'infortunio al bicipite femorale può già riprendersi una maglia da titolare.



OBIETTIVO DERBY- Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il programma studiato tra giocatore e staff tecnico prevede l'utilizzo in, almeno, uno spezzone di partita nell'impegno casalingo di domenica prossima contro i rosanero. Una forma di rodaggio in vista della gara madre, quel derby del 14 aprile alla quale Suso non vuole mancare. Una buona notizia in un lunedì pieno di delusione a tinte rossonere. L'ex Liverpool vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista nella complicata rincorsa all'Europa.