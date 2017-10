Come evidenziato dalle statistiche di MilanTV, quella fra Dybala e Suso nella partita che vedrà il Milan affrontare la Juventus a San Siro sarà una sfida da record.



I due sono rispettivamente al primo e secondo posto nella classifica europea dei gol segnati da fuori area: 4 per l'argentino bianconero, 3 per lo spagnolo milanista, tallonati dal duo della Ligue 1 Bourigeaud del Rennes e Mariano del Lione a quota 3.



In generale Suso e Dybala sono alle spalle del solo Messi per tentativi da fuori Area. L'argentino del Barcellona è a 26 mentre Suso e Dybala si fermano a quota 25.