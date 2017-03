Fase d'attesa. Tutto fermo, congelato, cristallizzato. Il Milan vive giorni surreali tra le aspettative sul closing, un'altra settimana di speranze e indiscrezioni, la proprietà del futuro che non si materializza e quella del presente con le mani momentaneamente legate. Una delle questioni che ne risentono è sicuramente quella dei rinnovi: non solo Gigio Donnarumma, anche Suso aspetta comunicazioni dopo un accordo inizialmente trovato, poi da ripensare con i cinesi. Che ad oggi non ci sono e dunque bloccano tutto.



IL RETROSCENA - Eppure, solo pochi giorni fa c'è stato un incontro tra l'entourage dello spagnolo e Adriano Galliani in cui il Milan attuale ha dato massima disponibilità ad accontentare Suso anche sulle sue nuove richieste. Un'apertura totale, un meeting che rivela come - qualora non si definisse il closing - ci sarebbe già l'accordo pronto per blindare Suso con un nuovo contratto anche con il Milan legato a Fininvest. Il vero problema era convincere i cinesi sulle cifre e presentare il loro progetto a Suso, prima di arrivare alle firme. Un passaggio ancora impossibile da svolgere vista la situazione in bilico.



SUSO ASPETTA - Non si è spazientito, lo spagnolo. Sperava di ricevere risposte prima possibile, ha apprezzato l'apertura di Galliani al ragionamento su cifre diverse e adesso entro fine marzo vuole chiudere la vicenda del suo rinnovo per avvicinarsi al mercato estivo con maggiore tranquillità possibile. Ma soprattutto, spera di capire a breve se dovrà ragionare e comprendere i programmi di un Milan cinese prima di sottoscrivere il contratto oppure potrà rimanere con la gestione attuale, quella che lo ha preso, scelto e a cui Suso darebbe ancora la sua fiducia. Tra incontri top secret e l'attesa dei cinesi, Suso non è sicuramente l'unico...