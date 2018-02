Il suo gol non è bastato al Milan per battere l'Udinese, Suso è intervenuto a Sky Sport al termine dell'incontro: "Io mi sono girato, ho visto la palla in quella posizione e ho provato a calciare. È stato un gol bello. Il mio migliore con il Milan? Forse sì, ma anche quello a Napoli mi è piaciuto molto. Gattuso? Io sono molto contento con lui, penso che adesso si veda che stiamo lavorando molto meglio, che anche in campo siamo un’altra squadra. Però se anche io non faccio gol ma vinciamo tutte le partite, io continuo così, non c’è problema. Lavoriamo troppo con lui? No, io lavoro meglio così. Anche a Genova con Gasperini il metodo era molto simile e io mi trovo molto bene così. Crisi Inter, come se ne esce? Io dico sempre che se si lavora bene dopo il lavoro paga. Noi adesso siamo in un buon momento ma il calcio è così, cambia molto velocemente. L’Inter sei o sette partite fa lottava per vincere lo scudetto e adesso magari non entra in Champions. Io non penso che sia così: nel calcio le cose cambiano molto velocemente e noi non dobbiamo guardare nessuno, solo noi stessi e continuare così".