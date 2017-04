Un gol e un assist per bagnare il ritorno in campo con il Milan, al termine della sfida contro il Palermo Suso commenta a Premium Sport: "Sono troppo importanti le partite contro le piccole. Il derby è una gara importante, ma tutte le partite contano. Contro l’Inter dobbiamo fare punti. Non ci sono favoriti, sono due squadre con buoni giocatori. Mi sono infortunato in un momento importante, ho lavorato duro per tornare il prima possibile. Futuro? Sto aspettando, vediamo cosa succederà in estate, con i tifosi c’è un grande feeling. Al Milan ci sono giocatori buoni, Deulofeu ha un grande futuro, Bacca è più maturo. Tutti fanno un gran lavoro".