L'attaccante spagnolo del Milan Suso ha parlato a Milan TV prima del match con la Fiorentina: "Hanno vinto tutte le squadre davanti a noi, non possiamo sbagliare. Noi dobbiamo però pensare a noi stessi e far di tutto per vincere la partita. Loro giocano molto bene con la palla e tra le linee, noi dobbiamo stare compatti in difesa e quando abbiamo la palla stare tranquilli e poi sfruttare le occasioni. Gol? Più importante è che vinca la squadra".