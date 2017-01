L'esterno del Milan, Suso, dopo la gara contro il Cagliari, ha analizzato così il successo dei rossoneri a Sport Mediaset: "Il nostro primo obiettivo è l'Europa League. Già al Genoa ho dimostrato di poter giocare in Serie A. Oggi era importante vincere. Bacca? Per noi è un giocatore fondamentale. Forte per me e per tutta la squadra".