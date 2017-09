Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante la trattativa per il rinnovo di contratto stia procedendo positivamente, il trequartista del Milan, Suso, non è convintissimo del nuovo ruolo disegnato per lui da Vincenzo Montella nel 3-5-2. Lo spagnolo preferirebbe giostrare da esterno o da trequartista puro e non da seconda punta.