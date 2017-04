Il centrocampista del Milan Suso ha parlato dopo il pareggio nel derby contro l'Inter a Sport Mediaset:



Vale forse più di una vittoria questo punto?

Penso che se vincevamo era meglio, ma va bene. Abbiamo avuto due o tre occasioni nel primo tempo ma, poi, loro hanno fatto due gol e la partita è diventata difficile. Siamo felici di non aver perso la partita ed è un motivo per continuare.



Passo decisivo verso l’Europa?

Penso di si. Oggi era importante non perdere, almeno pareggiare, per tenere l’Inter dietro e noi essere ancora davanti.



Hai voglia di rimanere al Milan? È anche la volontà della società

Si, io sono molto contento, per me questo è stato un bellissimo anno con questa società. Se hanno detto questo, sanno dove trovarmi, mi possono chiamare e, poi, vedremo in estate.



Cosa vi manca per competere con le più forti?

Penso che ad ogni mercato comprano almeno due o tre giocatori e possono spendere. Adesso, con questa società si dice che il mercato sarà diverso, che compreranno, e penso che la squadra migliorerà., per poter competere con le squadre che sono davanti a noi.