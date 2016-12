A sorpresa, il Milan ha deciso di puntare su Gerard Deulofeu. È il classe '94 dell'Everton il giocatore scelto per rinforzare il gruppo degli esterni offensivi di Vincenzo Montella e dare un'alternativa a Niang e Suso, costretti agli straordinari in questa prima parte di stagione. Proprio l'ex Liverpool e Genoa, protagonista nella vittoria in Supercoppa contro la Juventus, conosce bene Deulofeu, con cui ha giocato nelle giovanili della Spagna. E sembra non aver preso bene la notizia del suo possibile arrivo.



NUOVO TRIDENTE - Una concorrenza che non si aspettava, vista la grande stagione che sta disputando in rossonero. Diversa l'idea della dirigenza e di Montella, che invece aveva chiesto l'arrivo di un altro giocatore offensivo. Ma non per rimpiazzare Suso, anzi. Con Deulofeu l'Aeroplanino avrebbe più alternative di gioco e la possibilità di schierare anche insieme i due esterni spagnoli, con uno tra Bacca, Lapadula o Niang come punta del tridente.