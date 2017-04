E' stato un turno di campionato perfetto per il Milan. Una roboante vittoria contro il Palermo, con la gara già chiusa nella prima frazione con tre reti segnate( non accadeva dal 2015 ndr), ha permesso il sorpasso sull'Inter.



SUSO LANCIA LA SFIDA - Ha il numero 8 sulle spalle, ma per il Milan è un 10 vero. Suso è tornato in campo ad un mese dall'infortunio, dando qualità all'azione offensiva e i gol. Sono 7 in campionato, mai banali. Con lo spagnolo in campo la media punti è di 1,86 a partita perchè dal suo stile di gioco ne giovano tutti. Da Bacca che può cercare la profondità a Pasalic, abile a inserirsi sul secondo palo su un delizioso assist proprio dell'iberico. A Pescara non c'era e la manovra è parsa meno ragionata e prevedibile. Numeri determinanti per un giocatore che, a 23 anni, sta facendo il salto di qualità e si candida al ruolo di pericolo numero uno per l'Inter, alla quale ha già segnato due gol nel derby di andata.



COME DONNARUMMA - Vincenzo Montella è stato bravo a gestire il gruppo, cercando di rendere importanti tutti i giocatori della rosa. Nella categoria indispensabili ne vanno classificati due: Donnarumma e, appunto, Suso. Entrambi devono essere due punti fermi per il futuro e vanno assolutamente blindati, lo sanno bene anche Fassone e Mirabelli. Dopo il 14 aprile, il talento di Cadice si aspetta quel rinnovo di contratto con adeguamento promesso a dicembre (2,5 milioni a stagione fino al 2021) e ancora mai ratificato. La conferma arriva dal diretto interessato: "Futuro? Sto aspettando, vediamo cosa succederà in estate, con i tifosi c’è un grande feeling. Al Milan ci sono giocatori buoni, Deulofeu ha un grande futuro, Bacca è più maturo. Tutti fanno un gran lavoro".