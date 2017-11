Durante l'Assemblea dei soci di lunedì scorso era emerso uno scenario significativo per quanto concerne la situazione debitoria del Milan. Il club di via Aldo Rossi ha trovato un nuovo fondo d'investimento in grado di rifinanziare totalmente il debito con Elliott spalmandolo su più anni rispetto ai 18 mesi attuali. Carlo Festa, giornalista de il Sole 24 ore, sul suo blog ha svelato il nome di questo gruppo finanziario:



"Un grande fondo internazionale con sede a Londra e a Hong Kong. Un “alto ponte” per traghettare il Milan fuori dalle sabbie mobili dell’indebitamento. Si chiamerebbe Highbridge, secondo le indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore, il fondo internazionale in contatto con gli advisor del Milan per studiare il riassetto del debito del club rossonero. Highbridge ha inoltre una partnership strategica con la banca d’affari americana Jp Morgan. L’avvocato Riccardo Agostinelli e l’advisor finanziario Bgb Weston sarebbero così al lavoro per strutturare un’operazione all’interno di un’esclusiva di 8 settimane. L’obiettivo sarebbe rifinanziare sia il piano superiore del club (cioè la holding lussemburghese Rossoneri Sport che tramite un network che arriva alle Isole Vergini fa capo al cinese Yonghong Li) sia il piano inferiore, cioè il Milan".