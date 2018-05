Mauro Tassotti, ex giocatore e allenatore del Milan, ora vice di Shevchenko sulla panchina dell'Ucraina, parla della finale di Coppa Italia contro la Juve a la Gazzetta dello Sport: "Faccio fatica a sbilanciarmi in un pronostico perché partite secche come questa possono andare in qualsiasi modo. Diciamo che la Juve ha più qualità rispetto al Milan, però rispetto a una volta i valori si sono molto avvicinati. Di certo il Milan non parte battuto. Alzare un trofeo per un Milan nuovo in tutte le componenti come questo sarebbe un gran punto di partenza"