La lesione al crociato non ci voleva. Il Milan perde un protagonista come Andrea Conti, secondo il club rimarrà fuori per ben 6 mesi dunque senza anticipare forzatamente i tempi del recupero. E sul mercato? Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Milan non ha intenzione di acquistare un nuovo esterno destro nel mercato di gennaio. La società rossonera aspetterà il rientro di Andrea Conti, previsto per marzo. Fino a quel momento, Vincenzo Montella alternerà Ignazio Abate e Davide Calabria. Questa la scelta di Fassone e Mirabelli, le "cose formali" dunque dovranno attendere.