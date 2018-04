Domenica scorsa contro il Sassuolo, Alessio Romagnoli ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra: come sottolinea il Corriere della Sera il centrale di Anzio sarà rivalutato tra 15 giorni. L’obiettivo è quello di averlo a disposizione per la finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma in 9 maggio allo stadio Olimpico di Roma.