L'infortunio di Andrea Conti è stato un duro colpo per il Milan. L'ex atalantino gode della massima stima e fiducia da parte dello staff tecnico, era considerato il giocatore in grado di far aumentare i giri del motore rossonero. Il 3-5-2 era stato pensato anche per esaltare le qualità di corsa e pericolosità in fase offensiva, basti ricordare gli 8 gol messi a segno nella passata stagione. Borini sta facendo bene da esterno destro, l'intenzione della società sarebbe quella di non intervenire sul mercato anche se c'è una forte tentazione che arriva dalla Spagna.



PIACE ALEIX VIDAL - Il suo nome era stato accostato al Milan già nel mese di maggio. Stiamo parlando di Aleix Vidal, terzino destro classe 1989 legato al Barcellona da un contratto con scadenza nel 2020. Il catalano ha nella fase offensiva il suo punto di forza, è un esterno con buona gamba e un'ottima tecnica di base. Un profilo che piace molto agli uomini mercato rossoneri che, nelle ultime riunioni tecniche, stanno vagliando attentamente l'opportunità di provare a fare un tentativo nel mercato di gennaio.



COSTI E DIFFICOLTA' - Come detto, Mirabelli e Fassone non hanno messo in preventivo spese folli per rinforzare le corsie esterne. Conti va aspettato, motivo per il quale la tentatazione Vidal potrebbe diventare qualcosa di più solo se il Barcellona aprisse ad uno sconto sulla valutazione da 15 milioni. Nelle ultime settimane, però, la vita di Aleix in blaugrana è cambiata: Valverde nelle ultime uscite lo ha fatto giocare, anche dal primo minuto. I radar restano accesi, molto dipenderà dal cammino che il Milan avrà da qui fino a gennaio.