Rapido di pensiero e nelle giocate. Ander Herrera è soprattutto questo, un abile organizzatore di gioco. Sempre pronto a rincorrere avversari e darsi da fare in copertura ma abile anche nelle gestione dei tempi della manovra. Il 'cervello' basco è chiuso al Manchester United da Nemanja Matic e starebbe valutando di cambiare aria a fine stagione.



SUGGESTIONE MILAN - Il classe 1989 di Bilbao è stata una vera e propria tentazione del Milan, attento in queste settimane nella ricerca di quei profili a scadenza di contratto che possano fare al caso di Gattuso. Uno con le qualità di Herrera lo sarebbe stato di certo, ci sono state delle valutazioni approfondite dal punto di vista tecnico. L'ex Athletic Bilbao potrebbe alternarsi, eventualmente, sia con Biglia che con una mezzala.



SCATTA IL RINNOVO - Nel mese di dicembre Josè Mourinho ha esercitato l’opzione di rinnovo per un anno con il centrocampista spagnolo, fino al 2019. Il Milan già fiutava l'affare a parametro zero per quello che sarebbe stato un vero e proprio potenziale colpaccio. Ecco perchè Herrera resta un giocatore monitorato ma senza particolare intenzione di intavolare, fin da subito, una trattativa con il Manchester United.