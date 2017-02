"Ocampos e Deulofeu sono due predestinati, tocca a me valorizzarli e farli rendere al meglio". Un concetto chiaro quello espresso da Vincenzo Montella in conferenza stampa, i due arrivi di gennaio sono considerati giocatori in grado di fare la differenza. Se l'ex Barcellona ha già dato un saggio di quelle che sono le qualità, per il numero 11 rossonero potrebbe arrivare l'occasione nel prossimo turno di campionato con la Lazio (ha già segnato ai biancocelesti con la maglia del Genoa ndr).



TRIDENTE TECNICO - L'impresa del Dall'Ara è ancora viva, una vittoria che può dare una sterzata alla stagione rossonera. Il Milan si è espresso meglio, nonostante la doppia inferiorità numerica, con l'uscita di Bacca. Gerard Deulofeu può esaltarsi anche da falso nove, una scelta che determinerebbe l'utilizzo dal 1' di Lucas Ocampos. Montella ci pensa, l'argentino scalpita ed è descritto in ottime condizioni di forma. Questo il principale dubbio che verrà sciolto a poche ore dallo spareggio per l'Europa dell'Olimpico: il rilancio di Lapadula o l'esordio dal primo minuto del secondo acquisto, seppur in prestito, del mercato di gennaio.



MARSIGLIA ALLA FINESTRA - Le esigue risorse attuali del Milan hanno costretto Adriano Galliani a costruire due trattative sulla base del prestito secco. Se per quanto riguarda Deulofeu, ci sarà da sedersi a tavolino sia con l'Everton che con il Barcellona, la strada per Ocampos presenta meno ostacoli. Il Marsiglia ha già fatto scelte diverse, conta di capitalizzare dalla sua cessione in estate. Così si spiega la percentuale sulla futura rivendita del giocatore, un 25% in più strappato rispetto agli accordi già presi con il Genoa. La classe è cristallina ed è abbinata a duttilità e grinta. Ambidestro, gioca sia all’ala destra che all’ala sinistra (la preferita), pure seconda punta o in emergenza prima (ha doti nel gioco aereo), uomo ideale per il tridente o anche per il 4-2-3-1. Adesso il futuro è tutto nelle sue mani: se dovesse raggiungere quota 7 gol (ora è a 3) diventerebbe tutto del Genoa per 7 milioni. Sappiamo che poi, per il Milan, non sarebbe così difficile trovare un accordo con il club ligure in estate, con la benedizione dei francesi che andrebbero a guadagnare una somma ancora più alta. Tutto dovrà passare, ovviamente, dal giudizio della Sino-Europe Sports: Ocampos ha la grande occasione di prendersi il Milan.