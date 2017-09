Terribile notizia per il Milan: Sky Sport riporta infatti che Andrea Conti, terzino rossonero classe '94, questa mattina avrebbe riportato una sospetta lesione del legamento crociato. Se confermato, lo stop del terzino ex Atalanta sarebbe di almeno 4 mesi.



COMUNICATO TRA OGGI E DOMANI - Il club rossonero dovrebbe effettuare un comunicato per fare chiarezza sulla situazione, tra oggi e domani: il sospetto è però la rottura del legamento crociato del ginocchio. Il terzino era tra l'altro ai box per un infortunio alla caviglia patito nella sfida tra Italia e Israele, del 5 settembre scorso.