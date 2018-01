Tiago Dias, esterno offensivo della Primavera del Milan, si racconta in una lunga intervista a Record: "In Portogallo mi paragonavamo con Ronaldo, in Italia per la nazionalità e Club lo fanno con Rui Costa. Loro sono i top portoghesi di passato e presente ma io mi vedo molto più come Di Maria a livello di caratteristiche. Il Milan? Sono stato accolto meravigliosamente da tutti nel Club. Dirigenti, staff e colleghi mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno. Il Milan è il più grande club italiano in Europa. Adesso non sta tanto bene ma c’è enorme qualità per tornare al vertice".



Due parole, poi, su Gattuso, che lo ha allenato in Primavera: "Di tutta la mia esperienza fino a adesso quello che mi ha colpito di più è la grinta e la carica di mister Gattuso. Ci spinge al massimo ad ogni allenamento e ci fa sputare sangue per ogni pallone ogni giorno. È incredibile essere allenato da una leggenda che ha vinto tutto".



