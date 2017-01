Il Milan supera il Torino e accede ai quarti di finale dove troverà la Juventus. Gara equilibrata, decisa da Suso e Bonaventura. Ecco le pagelle della gara:





MILAN



Donnarumma 6,5: Una parata, su Belotti, pesantissima. Ormai non fa più notizia.



De Sciglio 5,5: Due errori, piuttosto gravi, macchiano la sua partita. Il primo in occasione del gol di Belotti, quando lascia troppo spazio a Benassi. Il secondo nella ripresa, quando tiene in gioco lo stesso attaccante granata.



Abate 6: Si preoccupa più della fase difensiva, ottima una sua copertura su Belotti lanciato a rete. (Dal 78’ Calabria s.v)



​Gomez 6: Sta crescendo per quanto concerne l’aspetto tattico rispetto alle prime uscite. Fisicamente tiene l’urto con l’attacco avversario.



Paletta 5,5: Soffre parecchio un avversario forte come Belotti perdendo diversi uno contro uno.



​Kucka 7: Gioca una miriade di palloni con forza e intraprendenza. Di gran lunga il più pericoloso dei suoi, segna un gol non semplice a impreziosire una grande prova. (Dal 79’ Pasalic s,v)



​Sosa 5,5: Tecnicamente non dispiace, fraseggia bene. Ma in un ruolo come quello del regista serve ben altro passo e maggiore personalità. (Dall’88 Locatelli s.v)



​Bertolacci 6,5: E’ un diesel: primo tempo poco incisivo, secondo tempo da protagonista.



Suso 7: Il suo sinistro disegna calcio: suo l’assist perfetto per il gol vittoria di Bonaventura. Uno dei valori aggiunti di Montella.



Bonaventura 7,5: Nel primo tempo sbaglia la lettura di un paio di giocate, poi diventa devastante. Stravince il duello con De Silvestri, regala un assist e segna il gol che porta il Milan ai quarti.



​Lapadula 5,5: Partecipa attivamente all’azione, aprendo i varchi per gli esterni. Fallisce una clamorosa occasione da gol nel finale.



All. Montella 6,5: Bravo nel scuotere la sua squadra all’intervallo, dopo un primo tempo piuttosto deludente.





TORINO



Hart 5,5: Non irreprensibile in occasione dei due gol subiti, specie nel primo quando non tenta l’uscita.



Moretti 6: Tiene bene la linea difensiva, mandando spesso in fuorigioco gli attaccanti avversari nel primo tempo.



De Silvestri 4,5: Bonaventura fa quello che vuole sulla sua corsia, non oppone la benché minima resistenza.



Rossettini 6: Primo tempo autoritario, prova senza grandi sbavature.



​Barreca 5: Nel primo tempo si rende protagonista di una copertura decisiva su Bonaventura. Appena Suso sale in cattedra sono dolori. Troppo falloso nel finale, giustamente espulso per doppio giallo.



​Baselli 5,5: Alterna buone giocate a lunghi momenti di pausa, dove sparisce letteralmente dal campo.(70’ Maxi Lopez 5: Non vede mai la palla)



​Valdifiori 5: Trotterella per il campo senza costrutto.



​Benassi 6,5: Prestazione di grande qualità, il migliore del centrocampo granata. Ottima giocata sull’assist per il gol di Belotti.



​Ljajic 6: Si accende ad intermittenza, ma i pericoli del Torino arrivano quasi tutti da sue intuizioni.



​Belotti 7: Straripante per tutti i 90’. Segna un gol da centravanti vero e si conferma, ancora una volta, in uno stadio importante come San Siro.



​Iturbe 5,5: I compagni lo cercano molto, ma lui ha ancora le polveri bagnate.(65’ Boye 5: Mihajlovic gli chiede il cambio di passo, lui stecca nettamente)



All. Mihajlovic 6: Il suo Torino è ben messo in campo e gioca un buon calcio. Inspiegabile black-out nella ripresa,