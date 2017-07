Il Torino contatta Mehmedi e sfida la Fiorentina per Simeone del Genoa. Che incassa il no dei granata per Lukic, richiesto pure da Lazio e Bologna. Tuttosport rilancia i nomi di Paletta e Kucka, con Benassi in cambio al Milan.



Secondo La Stampa, in caso di addio al Toro, la destinazione più probabile di Belotti resta la città di Manchester, sponda United, dove l’aspetta un altro uomo di spessore, Josè Mourinho: sul piatto ci sono 80 milioni, l’offerta più alta fatta intravedere finora ai granata. Che aspettano, ma non troppo. Il 14 partono per Bormio. Per quel giorno, o giù di lì, il giallo dovrà essere letto tutto: l’ha stabilito Mihajlovic. Intanto si avvicina Mehmedi: trovato l’accordo con l’attaccante svizzero, il Toro è al lavoro col Bayer Leverkusen per un prestito con diritto di riscatto.