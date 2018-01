Non solo Daniele Baselli nel mirino del Milan, ma anche un altro centrocampista centrale che potrebbe intraprendere il percorso inverso. L'asse di mercato fra Milan e Torino si sta scaldando sempre di più ma se per il Gallo Belotti non ci sono margini di trattativa come del resto è stato anche in estate, il binario che collega due delle deluse dell'attuale campionato porta i propri discorso verso il centrocampo dove oltre all'ex-Atalanta che piace ai rossoneri è pronto l'assalto granata a Manuel Locatelli.



SUMMIT DOPO IL 6 GENNAIO - Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, dopo il prossimo turno di campionato del 6 gennaio le dirigenze dei due club e gli agenti del centrocampista classe '98 si incontreranno per provare a discutere il passaggio già a gennaio di Locatelli all'ombra della Mole. Il Milan non è al momento convinto della cessione e per questo ha messo in stand by le offerte di Spal e Fiorentina. Col Torino, però, ci sarà da parlare anche di Baselli e, questo, potrebbe aprire nuovi scenari.