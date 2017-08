Il Milan ha rifiutato un'offerta da 12 milioni di euro del Torino per Niang, ma si tratta. L'attaccante francese ha rifiutato un contratto da 3 milioni netti all'anno dallo Spartak Mosca, facendo sfumare un incasso di 18 milioni per il club rossonero.



Sempre secondo La Stampa, solo in caso di assalto fallito al milanista i granata guarderanno le alternative (dal costoso Rony Lopes del Monaco ai più abbordabili Kishna della Lazio o Lazovic del Genoa). Intanto stanno studiando il rilancio all’inizio della prossima settimana per arrivare all’esterno preferito da Mihajlovic, anche per scongiurare il fatto che Niang decida di restare con Montella per giocarsi le sue carte. Ipotesi remota considerando l'imminente arrivo di Kalinic dalla Fiorentina.