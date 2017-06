. Chiusi e ufficializzati, in attesa die di una risposta di Gigio previsto incontro risolutore nella giornata di giovedì ) i rossoneri pensano a rinforzarsi anche fuori dal campo, pronti a portare nuove figure all'interno della società.- Ha lasciato il calcio giocato un anno fa, quando a fine stagione prese per mano Gianluigie lo portò sotto la curva; ora Christianè pronto a rientrare in rossonero, il club che lo ha cresciuto e nel quale ha vinto tutto. Come scrive il Corriere della Sera, il Milan sta trattando con l'ex numero 32, per il quale è pronto un ruolo da club manager. Mirabelli e Fassone ci provano, vogliono riportare un grande ex a casa.