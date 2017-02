Il Milan aspetta il closing, ma non perde di vista le mosse di mercato per la prossima stagione. Fassone e Mirabelli sono operativi, gli obiettivi possono anche tornare di moda come per la scorsa estate: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, infatti, in questi giorni sono ripresi i contatti per Mateo Musacchio, difensore centrale del Villarreal già trattato dai rossoneri nell'agosto di un anno fa.



L'accordo era stato molto vicino, poi non definito nei dettagli con l'operazione che è saltata in favore dell'acquisto a costi più contenuti di Gustavo Gomez. Adesso, invece, il Milan sta tornando alla carica perché convinto di poter investire sul centrale argentino con esperienza, qualità e personalità come compagno di reparto ideale per Romagnoli. A volte ritornano, i piani rossoneri sul mercato iniziano a prendere forma...