Comincia la settimana di lavoro del Milan in vista della sfida con la Lazio di domenica alle 15. Vincenzo Montella ha diviso la squadra, priva ancora di diversi nazionali, in due gruppi: lavoro defaticante per André Silva, Ricardo Rodriguez, Cutrone, Locatelli e Calabria. Corsa, andature, potenziamento muscolare con ostacoli e palla medica per il resto dei calciatori, compreso Bonucci, che hanno poi svolto degli esercizi col pallone e una fase tattica.