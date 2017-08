Un attaccante e un centrocampista. Nelle ultime tre settimane di mercato il Milan ha ancora due obiettivi sul taccuino, ha ancora due colpi da centrare per completare la rosa a disposizione di Montella. Il tempo a disposizione non è molto, ma il direttore sportivo Mirabelli ieri sera, al termine della sconfitta contro il Betis Siviglia, è stato chiaro, non bisogna sbagliare, la scelta deve essere quella giusta, motivo per il quale sono escluse, al momento, decisioni affrettate. La situazione è quella di inizio mese, il Milan ha già il sì di Kalinic, che rappresenta però una seconda scelta. L'idea rossonera è quella di arrivare a un attaccante di prima fascia, che possa far sognare i tifosi, per questo al momento, considerando tutte quelle che sono le difficoltà economiche del caso, Fassone tiene vive le ipotesi Diego Costa, Aubameyang e Cavani, che potrebbe valutare l'ipotesi di andare via dopo gli arrivi di Neymar e Mbappé.



STRATEGIA - L'arrivo di un nuovo attaccante per il Milan è una priorità. Da chi vestirà la maglia numero 7 dipende anche l'acquisto del centrocampista, necessario dopo le partenze di Bertolacci, Poli, Kucka, Mati Fernandez, Pasalic e quello probabile del Principito Sosa. Insomma, il nuovo volto in mezzo è legato all'investimento per la punta. Se sarà corposo il Milan punterà su una soluzione low cost e in quest'ottica Badelj, in scadenza nel 2018 con la Fiorentina, resta la pista più facilmente percorribile, con un investimento ampiamente inferiore ai 10 milioni di euro. Se fallirà l'assalto a un big in attacco il budget verrà dirottato su Renato Sanches, per il quale sono necessari almeno 35 milioni di euro.