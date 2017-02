Stasera il ds in pectoresarà in tribuna allo stadio Franchi per assistere ain Europa League. Come si legge su Tuttosport, sul taccuino ci sono i nomi dei giovani attaccanti italianida una parte, dei centrocampisti tedeschidall'altra. Mirabelli esanno benissimo quanto sia complicato, per non dire impossibile, arrivare a, ma hanno il dovere di provarci e iscriversi a un'asta di mercato con tanto di- Altrimenti il Milan sogna di riportare in Italia l'argentino del PSG, Javier. L'ex Palermo, da mesi condizionato dagli infortuni, l'altro giorno: nessun incontro con la nuova proprietà, ma la conferma che la metropoli lombarda è una specie di calamita per moltissimi giocatori. E quindi un'eventuale offerta del Milan verrebbe sicuramente presa in considerazione.