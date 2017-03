Sono ore d'attesa in casa Milan. Il primo verdetto in ordine di tempo arriva oggi dal giudice sportivo, che dovrebbe infliggere 2 giornate di squalifica a Bacca per le accese proteste contro l'arbitro di porta Doveri al termine della partita persa venerdì sera allo Juventus Stadium. Dovrebbero essere risparmiati De Sciglio, Poli e Donnarumma, mentre non sono escluse multe nei confronti dei dirigenti rossoneri Galliani e Maiorino.



SPOGLIATOIO - Dopodiché inizierà l'indagine della procura federale sui danneggiamenti allo spogliatoio ospiti, di competenza della Corte di Giustizia Federale: in ogni caso sarà complicato ricostruire le responsabilità individuali, a meno di improbabili autodenunce da parte dei milanisti oppure di telecamere in azione. Possibile una maxi-multa al club rossonero per responsabilità oggettiva. Improbabile l'ipotesi Daspo: per questo provvedimento, di competenza del Viminale, servirebbe una denuncia della Juventus oppure l’intervento diretto delle forze dell’ordine. Elementi che per ora non sussistono (non sono venuti agenti negli spogliatoi dello Stadium).



CLOSING - Intanto, sempre secondo La Repubblica, domani arriveranno gli altri 100 milioni di euro da Yonghong Li per la terza caparra (totale aggiornato: 300 milioni, ovvero il 57% delle quote secondo la valutazione del preliminare del 5 agosto) e le firme sul nuovo contratto tra Fininvest e Sino-Europe Sports. Torna la condivisione tra Galliani e Fassone, il closing slitta al 7 o 14 aprile. Il Giornale scrive invece che si chiuderà tra il 20 e il 21 aprile.