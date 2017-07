Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, la trattativa tra Milan e Juventus per Mattia De Sciglio potrebbe entrare nel vivo nel giro di un paio di settimane: i due club sono infatti pronti a sedersi allo stesso tavolo per cercare di raggiungere un accordo. Il giocatore, che da tempo ha comunicato alla società di via Aldo Rossi di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza tra un anno, sarebbe molto felice di unirsi alla squadra bianconera dove ritroverebbe Massimiliano Allegri.