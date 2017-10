Test in famiglia oggi per il Milan, impegnato a Milanello contro la Primavera rossonera. La squadra di Vincenzo Montella ha battuto per 3-1 quella allenata da Rino Gattuso, grazie alle reti di Borini, Bonaventura e José Mauri, mentre per la Primavera ha accorciato le distanze Sinani (l'1-2 provvisorio).



La prima squadra è stata schierata inizialmente con questa formazione: Storari; Vergara, Paletta, Romagnoli; Borini, José Mauri, Montolivo, Zanellato; Bonaventura, Suso, Oduamadi. Prove di 3-4-2-1 quindi per il Milan, con la coppia Bonaventura-Suso alle spalle di un'unica punta. Sarà così anche nel derby di domenica prossima contro l'Inter?