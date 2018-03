Cristian Pavon è uno dei talenti emergenti del calcio argentino. Classe 1996, in forza al Boca Juniors e un grande desiderio di spiccare il volo in Europa. Il Boca Juniors lo valuta già tantissimo, sui 30 milioni, cifra che il Milan non vuole nemmeno considerare. Il giocatore è gradito ma non rappresenta una priorità.